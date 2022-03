Wales maakt einde aan ‘corrigerende tik’: slaan van kinderen vanaf vandaag verboden

Mensen die zien dat een ouder of verzorger fysiek straft, wordt gevraagd contact op te nemen met de sociale dienst of de politie, zo melden diverse Britse media. De overheid zegt dat de politie en het OM twee tests zullen uitvoeren alvorens tot actie over te gaan: is er bewijs, en is het in het publieke belang om in te grijpen. Ook kijken ze naar het belang van het kind.

Strafblad

De wetswijziging is bedoeld om een einde te maken aan de verdediging van ‘redelijke straf’ die sinds de Victoriaanse tijd van kracht is. Elke vorm van fysieke straf tegen kinderen - schudden, slaan - is vanaf nu verboden. De wet geldt voor iedereen die zich in Wales bevindt, ook bezoekers. Wie zich niet aan de nieuwe regels houdt, riskeert een arrestatie, een aanklacht voor mishandeling en mogelijk ook een strafblad.

De zogenoemde ‘corrigerende tik’ is in Nederland sinds 2007 niet meer toegestaan. Wereldwijd zijn lijfstraffen voor kinderen in 63 landen verboden. Zweden was het allereerste land in de wereld dat zo'n verbod invoerde. In 1966 schrapte dat land de wet al die lijfstraffen toestond; in 1979 voerde het een wet in die dit ook expliciet verbood. Finland was het tweede land in de wereld, in 1983; Noorwegen volgde in 1987 - hoewel een lichte ‘voorzichtige pets’ tot 2010 nog wel mocht.