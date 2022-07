Wandelaar (31) overleeft zeven dagen zonder eten in Italiaanse rotskloof

Regering-Bi­den wil toch nieuwe licenties voor olieborin­gen op zee uitgeven

De regering van de Amerikaanse president Joe Biden is van plan de komende vijf jaar elf nieuwe licenties uit te geven voor het boren naar olie op zee. Tien daarvan zouden voor boringen in de Golf van Mexico en één voor boren in Alaska worden verstrekt. Biden heeft tijdens zijn campagne beloofd geen nieuwe vergunningen voor het boren naar olie en gas uit te geven.

