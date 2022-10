Wandeltocht van Spaanse fan naar Qatar strandt voorlopig in Iraanse gevangenis

WK voetbalEen Spaanse voetbalsupporter die naar Qatar loopt voor het WK voetbal is onderweg in Iran opgepakt. Nadat zijn familie wekenlang niks meer van hem hoorde, heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken in Spanje nu bevestigd dat Santiago Sanchez Cogedor daar in een gevangenis zit. Onduidelijk is waar en waarom.

De 40-jarige Santiago Sanchez Cogedor vertrok op 8 januari dit jaar vanuit Madrid te voet voor een tocht van 6920 kilometer richting Qatar, waar volgende maand het WK voetbal wordt gehouden. Hij is een groot fan van Real Madrid en de Spaanse nationale ploeg. Hij hoopt voor 23 november in Qatar aan te komen, zodat hij de eerste wedstrijd van Spanje (tegen Costa Rica) live kan meemaken.

Zijn Instagram staat vol met vrolijke foto's in verschillende landen die hij - met een karretje achter zich aan - tijdens zijn monstertocht doorkruist heeft. Zijn doel was ook om zoveel mogelijk mensen en culturen te leren kennen en deel te nemen aan solidariteitsacties. Zo besteedde hij aandacht aan de politieke situatie in Irak.

,,Ik meet mijn reis niet aan de hand van het aantal kilometers. Wel aan de hand van het aantal mensen dat ik leer kennen’’, zei Cogedor bij zijn vertrek. ,,Sommigen zeggen dat ik gek ben. Maar een persoon die gek is, is iemand die niets voor zichzelf of voor anderen wil doen.’’

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Op 1 oktober plaatste hij zijn laatste foto's vanuit Iraaks-Koerdistan, zo'n 5 kilometer van de grens met Iran. ‘Laatste dorp in Noord-Irak’, schrijft hij daarbij. ‘Eén berg scheidt mij nog om Iran te bereiken, het volgende land voordat ik Qatar bereik.’ Sindsdien heeft hij geen foto meer geplaatst.

Een dag daarna kregen zijn ouders nog een spraakbericht van hem. Hij was op weg naar de Iraanse hoofdstad Teheran en zou van daaruit naar de haven van Bandar Abbas gaan. Met een veerboot zou hij de Straat van Hormuz oversteken naar Qatar. Na dat bericht verdween hij van de radar.

In goede gezondheid

Zijn ouders vreesden al dat hij ergens was opgepakt. Het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft hen nu laten weten dat hij in een gevangenis in Iran zit en dat zijn gezondheidstoestand goed is. ,,De Spaanse ambassadeur in Iran onderneemt stappen om hem te kunnen bezoeken”, zegt moeder Celia Cogedor tegen de Spaanse tv-zender Trece. Buitenlandse Zaken geeft verder geen commentaar.

Volledig scherm Zijn ouders laten een foto van Santiago Sanchez zien op hun telefoon. © AP

De Spaanse avonturier loopt niet in zeven sloten tegelijk, zeiden familie en vrienden eerder in Spaanse media. Hij zat twee jaar in het leger en bezocht al meer dan vijftig landen. Zo fietste hij eerder naar Saoedi-Arabië om er wedstrijden van Real Madrid bij te wonen. ,,Hij heeft al heel wat meegemaakt’’, zei zijn vriend Miguel Bergado in El Mundo. ,,Hij weet perfect hoe contact op te nemen, zelfs wanneer dat onmogelijk lijkt.’’

Iran is al zeven weken het toneel van protesten na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. De vrouw werd door de religieuze politie opgepakt omdat ze haar hoofddoek niet correct zou hebben gedragen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In het hele land gingen Iraniërs de straat op om te demonstreren voor vrouwenrechten, vrijheid en mensenrechten. Bij gewelddadige confrontaties met de politie zijn volgens mensenrechtenorganisaties zeker 250 mensen omgekomen en duizenden mensen opgepakt.

Buitenlandse vijanden

De Revolutionaire Garde waarschuwt demonstranten vandaag dat ze niet meer de straat op moeten gaan. ,,Vandaag is de laatste dag van de rellen’’, zegt commandant Hossein Salami. Hij richt zijn boodschap ook aan buitenlandse ‘vijanden’, zoals de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Israël, die volgens Iran de onrust veroorzaken. Salami: ,,Als alle vijanden van Iran zich zouden verenigen, zouden ze dit regime nog niet kunnen destabiliseren.’’

Of de arrestatie van voetbalfan Santiago Sanchez Cogedor met de protesten te maken heeft, is niet bekend. De Iraaks-Koerdische mensenrechtenorganisatie Hengaw zegt op basis van anonieme bronnen dat de Spanjaard ontvoerd is door Iraanse veiligheidstroepen. Dat zou gebeurd zijn nadat hij het graf van Mahsa Amini had bezocht.

Volledig scherm Santiago Sanchez Cogedor met zijn zus. © AP

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: