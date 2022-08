Washington Post: FBI zocht bij Trump documenten over kernwapens

De FBI zou de woning van voormalig president Donald Trump eerder deze week zijn binnengevallen vanwege ‘documenten over kernwapens’. Dat melden bronnen die betrokken zijn bij het onderzoek aan The Washington Post . Of het om geheime informatie over Amerikaanse kernwapens gaat is niet duidelijk, maar volgens de Amerikaanse krant benadrukt de zoekactie wel ‘hoe groot de angst is dat de documenten in verkeerde handen komen’.

De huiszoeking door tientallen FBI-agenten in Trumps woning Mar-a-Lago in Palm Beach werd goedgekeurd door de Amerikaanse minister van Justitie, Merrick Garland. Hij bevestigde donderdag dat de inval werd gedaan in het kader van onderzoek naar de vraag of Trump documenten uit het Witte Huis had meegenomen die hij niet mocht meenemen.

De anonieme bronnen die aan The Washington Post melden dat het om documenten met informatie over nucleaire wapens gaat, willen verder geen details prijsgeven. Zo is niet duidelijk of dergelijke documenten tijdens de huiszoeking zijn gevonden. Woordvoerders van zowel het ministerie van Justitie als de FBI wilden niet reageren. Ook een woordvoerder van Trump gaf geen commentaar.

De inval in de woning van Trump leidde deze week tot grote opschudding. Advocaten en aanhangers van Trump noemden de inval buiten proporties in vergelijking met andere zaken waarbij functionarissen in het Witte Huis officiële stukken wederrechtelijk meenamen of mailtjes wisten.

Omdat de FBI nog geen officiële verklaring heeft vrijgegeven over de huiszoeking, is veel nog onduidelijk over de inval. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een verzoek ingediend om het huiszoekingsbevel ‘in het publieke belang’ openbaar te maken. Een rechter kan hiertoe besluiten. Trump kan er bezwaar tegen maken.