Wat als de asteroïde ter grootte van flatgebouw wél richting aarde vloog: ‘We kunnen duwtje geven’

Media loven Argentijn­se arts die Nederland­se vrouw 1,5 uur lang reanimeer­de op KLM-vlucht

Een Argentijnse arts is door media in zijn land uitgeroepen tot held omdat hij dinsdag aan boord van een KLM-toestel het leven redde van een Nederlandse vrouw. Die verloor boven de Atlantische Oceaan het bewustzijn en had geen polsslag meer. ,,Het was verschrikkelijk’’, verklaarde Jonatan Mareco (36) achteraf.