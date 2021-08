Wat heeft Trump te verbergen? Justitie VS wil zijn belastingaangiftes alsnog inzien, maar oud-president weigert

‘Zeeslag’ tussen Iran en Israël escaleert na droneaan­val op olietanker

3 augustus De ‘schaduwoorlog’ tussen Iran en Israël gaat in een hogere versnelling. De droneaanval op de Israëlische olietanker Mercer Street is het laatste voorval in de strijd tussen de aartsrivalen die op drie fronten woedt.