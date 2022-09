Wat voor koning wordt Charles? ‘Laat hem vooral zichzelf blijven’

Dode Australiër (77) vermoede­lijk aangeval­len door eigen kangoeroe

In een zeer afgelegen deel van West-Australië is zondag een 77-jarige man aangevallen door een kangoeroe die hij vermoedelijk als huisdier hield. De alleenstaande man werd met ernstige verwondingen aangetroffen door een familielid op zijn landgoed in Redmond, in de buurt van Albany.

13 september