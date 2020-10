Wat we kunnen leren van de Japanse methode: geen ‘blijf thuisorders’ of strenge lockdowns

Meer dan 40 doden door giftige drank in Turkije

14 oktober Minstens 44 personen in Turkije zijn in een week overleden na het drinken van illegaal gestookte alcoholische drank, meldt de Duitse krant Die Welt met verwijzing naar lokale media. Een dertigtal mensen ligt met vergiftigingsverschijnselen in het ziekenhuis. De Turkse politie heeft een 58-jarige verdachte aangehouden.