Water in Noorwegen stijgt nog ondanks einde extreme regenval, Zweden trekt code rood in

storm hansIn Noorwegen is de extreme regenval van storm Hans op de meeste plekken voorbij. Wel stijgt het water in sommige rivieren nog, omdat het vele regenwater weg moet stromen. Het noodweer leidt nog tot veel overlast in het Scandinavische land.

Noorse media melden dat in totaal vierduizend mensen zijn geëvacueerd vanwege de wateroverlast. Er zijn tot nu toe volgens de krant VG bijna 2700 schademeldingen binnengekomen bij verzekeringsmaatschappijen. Veel wegen zijn nog afgesloten en het is onzeker hoe lang het gaat duren om schade aan de infrastructuur te herstellen.

Het water stijgt nog steeds door verschillende rivieren en treedt op meerdere plekken buiten z’n oevers. Op beelden van de omroep NRK is te zien dat in Hønefoss, waar een waterval in het midden van de stad normaal gesproken de belangrijkste trekpleister is, het water hard door de stad stroomt en tegen de gebouwen aan klotst. De verwachting is dat water van die rivier met nog een meter kan stijgen. Volgens de gemeente heeft dit grote gevolgen voor de infrastructuur van Hønefoss.

De Noren bereiden zich voor op meer overstromingen. Duizenden mensen in de buurt van rivieren zijn geëvacueerd, huizen werden leeggehaald en auto’s naar hoger gelegen gebieden verplaatst.

Serieuze waarschuwing

Helikopters staan paraat om mensen uit afgelegen gebieden te helpen. Volgens de autoriteiten kan de wateroverlast tot vrijdag duren en zullen hoofdwegen nog dagenlang afgesloten zijn. ,,Het waterpeil zal stijgen”, zegt premier Jonas Gahr Støre. ,,Dit is een serieuze waarschuwing voor de komende dagen.’’

Luchtfoto van een onder water gelopen camping in Dokka.

De Nederlandse Anna Groenia, die woensdag in de buurt van de Noorse plaats Vinstra was gestrand met haar camper, zegt dat het nog wel een paar dagen duurt voordat de hoofdweg daar weer opengaat. ,,Het valt nu mee qua regen, maar veel wegen zijn nog niet begaanbaar en sommige bruggen zijn ingestort.’’

Groenia reist nu samen met een ander gezin en een stel uit Nederland via bergweggetjes richting Zweden. ,,Het is geen fijne weg want alles om ons heen is weggespoeld, maar het is begaanbaar.’’

Kabbelende beekjes

Ook de Nederlandse Corine van Geffen heeft in Noorwegen te maken met de gevolgen van storm Hans. In het huis waar ze verblijft, niet ver van Vinstra, had ze woensdag geen stroom, water en internet meer. Inmiddels werkt alles weer, zegt ze, maar Van Geffen ziet wel dat voorheen kabbelende beekjes zijn veranderd in snelstromende rivieren. ,,Wat er van de bergen afkomt, is echt gigantisch. Je merkt dat veel Noren bang zijn dat er nu aardverschuivingen komen.’’

Storm Hans, die sinds maandag over Noord-Europa raasde, zorgde voor veel problemen in Noorwegen, Denemarken, Zweden, Finland, Litouwen, Estland en Letland. Veerboten werden geschrapt, vluchten liepen vertraging op, wegen en straten liepen onder water, mensen raakten gewond door vallende takken en duizenden zaten zonder elektriciteit.

De Zweedse autoriteiten hebben code rood inmiddels ingetrokken, maar waarschuwen nog altijd voor het risico op overstromingen. In delen van Noorwegen geldt code rood wel nog steeds vanwege de wateroverlast.

