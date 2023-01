Waterkanonnen en gewonden bij bruinkool-demonstratie in Lützerath

De Duitse politie heeft zaterdagmiddag waterkanonnen ingezet om betogers uit de buurt te houden van ‘bruinkooldorp’ Lützerath, niet ver van Roermond. Die probeerden de politie te provoceren die daarop waterkanonnen inzette. Tussen de politie en een groep activisten ontstond een kat-en-muisspel. Af en toe drongen de activisten naar voren en trok de politie zich terug, dan weer voerde de politie charges uit en renden de betogers weg. Dat ging zo een hele tijd heen en weer. Daarbij raakten zeker drie betogers gewond.

Grote stoet

Eerder splitsten duizenden actievoerders zich af van een grote stoet van zeker 35.000 betogers om aan de rand te gaan staan van de kuil, waar naar bruinkool wordt gegraven. Die kuil is tientallen meters diep. In de kuil staan allerlei voertuigen van energiebedrijf RWE en tientallen beveiligers. Ook de bekende Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg was bij de demonstratie aanwezig. ,,Lützerath is er nog, en zolang de kolen nog in de grond zitten, is dit gevecht nog niet voorbij”, zei de 20-jarige onder gejuich van het publiek.

De baas van de politie in Aken, verantwoordelijk voor de ontruiming van ‘bruinkooldorp’ Lützerath, haalde gisteravond nog hard uit naar de Zweedse. In een tweet stelde Thunberg naar aanleiding van haar bezoek aan Lützerath het ‘politiegeweld schandalig‘ te vinden. Korpschef Dirk Weinspach wees erop dat Thunberg het grootste deel van haar bezoek gebruikt had om de pers te woord te staan en statements te geven. ,,Terwijl agenten praktisch naast haar zeer behoedzaam eraan werkten om activisten het gebied uit te brengen”, aldus Weinspach.

‘Afzien in de regen’

Overigens verliep de demonstratie op de meeste plekken rustig. Maarten de Zeeuw van Greenpeace heeft van ongeregeldheden niets meegekregen. ,,Het is afzien in de regen, maar dat iedereen blijft staan laat zien hoe volhardend al die duizenden mensen hier zijn. Echt fantastisch dat er zo ongelooflijk veel mensen op de been zijn gekomen.”

De demonstranten willen niet dat er naar bruinkool wordt gegraven, omdat dat enorm vervuilend is. De Duitse overheid ziet het als enige mogelijkheid om ook de komende jaren voldoende energie te kunnen opwekken. Tegen het vallen van de duisternis waren veel betogers weer op de terugweg. Door de massaliteit van de betoging raakten de wegen in de verre omtrek verstopt en konden ook de hulpdiensten, ondanks zwaailichten en sirenes, bij herhaling niet voor- of achteruit.

Wat speelt er?

De actievoerders eisen het stopzetten van de ontruiming van Lützerath door de vele duizenden agenten die daarmee woensdag zijn begonnen. Het dorp werd ruim twee jaar geleden bezet om sloop te voorkomen. Energiebedrijf RWE wil de bruinkool onder het dorp weghalen. De bezetters proberen dat te verhinderen.

Zowel in Keyenberg als in Lützerath wemelt het van de politie.

Boomhutten

De politie maakte vrijdagavond bekend dat tegen 124 personen strafrechtelijke aanklachten zijn opgesteld, met name op verdenking van het plegen van verzet tegen agenten en wegens huisvredebreuk. Het dorp is namelijk eigendom van energiemaatschappij RWE, die het gaat slopen om de bruinkool eronder weg te graven. De bezetters probeerden dat te voorkomen uit bezorgdheid over de opwarming van de aarde.

Medewerkers van RWE hebben vrijdag onder politiebescherming talloze bomen in het dorp gekapt en zijn begonnen met de sloop van de deels monumentale gebouwen, nadat de politie de bezetters eruit gehaald had.

De politie heeft sinds de start van de ontruiming woensdag 470 bezetters uit het dorp gehaald. Nog slechts enkelen houden stand in boomhutten en in een tunnel onder het dorp. De politie liet eerder vrijdag weten de mensen in de loop van de dag uit de boomhutten te halen, maar blijkt daar toch niet in geslaagd te zijn.

Wetenschappers

Zo’n 200 wetenschappers en prominente Duitsers hebben in het blad Der Spiegel in een open brief opgeroepen met de bruinkoolwinning te stoppen. Het winnen van bruinkool in Lützerath is volgens hen niet nodig om Duitsland aan elektriciteit te helpen.

Volledig scherm Politieagenten in Lutzerath. Lutzerath, dat dichtbij Roermond ligt, wordt al twee jaar bezet door klimaatactivisten die vinden dat bruinkoolwinning bijdraagt aan opwarming van de aarde © ANP

Volledig scherm De Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg bezocht ook vrijdag het Duitse dorp Lützerath. Minstens twee activisten zijn gearresteerd bij de ontruiming van het 'bruinkooldorp'. © Videostill

Volledig scherm Een klimaatactivist heeft zich verschanst nabij de afgraving. Lutzerath, dat dichtbij Roermond ligt, wordt al twee jaar bezet door klimaatactivisten die vinden dat bruinkoolwinning bijdraagt aan opwarming van de aarde © ANP

Volledig scherm De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg (R) bezoekt het het Duitse bruinkooldorp Lutzerath, vlak over de grens bij Roermond. Eerder sprak zij al haar steun uit voor de actiegroep Lutzi Bleibt, die vindt dat bruinkoolwinning bijdraagt aan opwarming van de aarde © ANP

Volledig scherm De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg bezoekt het het Duitse bruinkooldorp Lutzerath, vlak over de grens bij Roermond. Eerder sprak zij al haar steun uit voor de actiegroep Lutzi Bleibt, die vindt dat bruinkoolwinning bijdraagt aan opwarming van de aarde © ANP

