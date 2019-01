‘We hebben de berg verslagen, maar moesten een hoge tol betalen’

Dat zei Francisco Delgado, chef van de brandweer van Málaga, vanochtend tegenover de Spaanse staatstelevisie TVE. Acht van zijn brandweermannen waren - samen met acht mijnwerkers en tien agenten van de Guardia Civil (acht specialisten in bergreddingen en twee voor onder water) - continu in de weer in de hoop Julen toch nog op tijd te bereiken.



,,We hebben allemaal samengewerkt om Julen levend te vinden, maar de berg heeft zich weerbarstig getoond. Uiteindelijk hebben we, na veel opofferingen, de berg kunnen verslaan, maar hij heeft een hoge tol voor zijn nederlaag geëist, het leven van Julen, iets wat we met z’n allen hadden willen voorkomen’’, verwoordt Delgado het algemene gevoel bij de samenwerkende reddingsdiensten. ,,Het moment dat hij levenloos werd aangetroffen was er een van enorm verdriet, enorme pijn bij al die 300 mensen die 13 dagen, 24 uur per dag als één man hebben gewerkt. We hebben alles geprobeerd, alles gebruikt wat mogelijk was, en als het dan zo afloopt doet het erg pijn.”