‘We kennen de moordenaars. Het is tijd voor een uitspraak’

Nieuw spoor? Weet zwerver meer over verdwij­ning Belgische backpacker Théo?

7:34 Is de al maanden vermiste Belgische backpacker Théo Hayez in de nacht van zijn verdwijning een mysterieuze dakloze man gekruist? Het spoor komt aan bod in de onderzoekspodcast The Lighthouse van krant The Australian. De Belgische rugzaktoerist verdween vrijdagavond 31 mei spoorloos in de Australische badplaats Byron Bay.