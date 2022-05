We sturen pantserhouwitsers naar Oekraïne: 'Ze kunnen vuren en metéen wegrijden’

met video Brussel wil olieboycot Rusland, gaat over zes maanden in

Europa wil zijn sanctiepakket tegen Rusland uitbreiden met een algehele olieboycot. Die gaat over zes maanden in en voor geraffineerde olieproducten over negen maanden. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen wil een ‘volledige invoerverbod’, maar Hongarije ligt dwars.

4 mei