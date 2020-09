Weekblad Charlie Hebdo publiceert cartoons die redactie tot doelwit aanslag maakten opnieuw

Bij de aanslag op de redactie kwamen in januari 2015 twaalf mensen om. Hoofdredacteur Laurent 'Riss' Sourisseau toont zich strijdbaar. ,,We zullen nooit naar bed gaan. We zullen nooit opgeven", zegt hij in de editie met de cartoons op de cover, die woensdag in de kiosken ligt maar nu al online is te lezen.



Op de twaalf tekeningen, aanvankelijk in 2005 gepubliceerd door de Deense krant Jyllands-Posten, staat bijvoorbeeld de profeet afgebeeld met een bom in plaats van een tulband. Ook de andere cartoons wekten de woede op van radicale moslims.