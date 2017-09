Wéér Belgische peuter gestikt in Babybel-kaasje

Een peuter (2) uit het Belgische Vilvoorde is vorige week gestikt tijdens het eten van een Babybel-kaasje. Het is al de derde keer in ruim twee jaar dat zoiets gebeurt.

Het kindje, een jongen van 2 jaar en 8 maanden oud uit een gezin van drie, overleed op 8 september nadat het enkele dagen in coma lag. Het jongetje is nog gereanimeerd tot de hulpdiensten arriveerden en meteen daarna geopereerd in een poging om zijn luchtpijp vrij te maken. Maar de hulp kon niet meer baten.

Het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. In oktober 2016 stierf een tweejarig jongetje uit het Belgische Vorselaar, ook nadat een stukje kaas in zijn luchtpijp terecht was gekomen. In mei 2015 gebeurde het ook in Henegouwen: een Belgische jongen van 18 maanden kreeg van zijn moeder tijdens het boodschappen doen een Babybel, maar het kind verslikte zich en stikte.

De Belgische kinderlongarts Elke De Wachter kent de problematiek maar al te goed: deze zomer heeft ze vier patiëntjes moeten behandelen met een 'vreemd voorwerp' in de longen. ,,Een stukje wortel, rauwe bloemkool, een zonnebloempit. Het zijn altijd zware ingrepen, die niet zonder risico verlopen'', zegt ze.

Slikreflex

Quote Wij hoesten als we ons verslikken, maar kinderen kunnen dat dus nog niet. Elke De Wachter (kinderlongarts) Ze roept daarom op tot voorzichtigheid wanneer kleine kinderen eten. ,,Hou altijd toezicht als kinderen, zeker als ze jonger dan vijf jaar zijn, eten. Dan ben je er sowieso snel bij als ze zich verslikken." En dat gebeurt vaak: ,,Kinderen moeten leren kauwen. Ze zijn als baby gewend om te zuigen en wanneer iets in hun mond te groot is, gaan ze er opnieuw op zuigen - op een druifje of een kerstomaat, bijvoorbeeld. En dan kan het gebeuren dat het in hun luchtwegen terechtkomt. Bovendien is hun slikreflex nog niet helemaal ontwikkeld. Wij hoesten als we ons verslikken en dan komt het brokje snel uit ons strottenhoofd. Maar kinderen kunnen dat dus nog niet."

Behalve goed opletten wanneer een kind eet, kan je er ook het beste voor zorgen dat de appel of het kaasje in kleine stukjes is gesneden. ,,Het gevaarlijkste punt is de stemspleet - daar is de doorgang door het strottenhoofd het smalst. Als daar een stukje vast komt te zitten, wordt de luchtpijp helemaal afgeblokt. In de gevallen dat het slecht afloopt, zit het stukje daar. Zeker wanneer een koek of snoepje kleverig wordt in combinatie met speeksel."

De grootste bron van problemen met verslikken zijn trouwens pindanootjes, zegt De Wachter. ,,Kinderen nemen op feestjes vaak een handje nootjes uit de kom, en gaan dan verder spelen. Dan eten ze ervan al lopend en springend, wat het risico op verslikken nog vergroot.''

Verpakking

Een waarschuwing voor verstikkingsgevaar op voedingsverpakkingen zetten van bijvoorbeeld noten, kaasjes of kerstomaten is bovendien onmogelijk, zo blijkt. ,,Op Belgisch niveau daar wetgeving over maken, kan niet. Zoiets moet Europees geregeld worden'', aldus de Belgische kabinetten van Volksgezondheid en Consumentenzaken.