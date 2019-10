Weer betoging in Barcelona, toeristen geadviseerd 's avonds uit centrum te blijven

Op een warme, half bewolkte zondag stroomt het centrum van Barcelona weer redelijk vol met toeristen. Weinig tot niets is er op de meest toeristische plaatsen te merken van de hectische week vol geweld die volgde op de lange gevangenisstraffen die het Hooggerechtshof negen Catalaanse politici en activisten maandag oplegde. Op enkele straten zijn wegwerkers bezig nieuw asfalt aan te brengen; het was onbegaanbaar na de veel branden die er de afgelopen dagen woedden.



De zaterdagavond en -nacht waren verliepen voor het eerst zonder de onlusten van de dagen ervoor. Een demonstratie was er wel, zoals elke dag, maar vreedzame betogers - die hun protest vóór Catalonië en tégen Spanje door dat geweld overschaduwd zien - stelden zich dit keer op tussen de politiemacht en de relschoppers, om een botsing te voorkomen. Het hielp.



Voor hoe lang, is de grote vraag. Om zes uur op zondagavond is er een nieuwe betoging aangekondigd. Voor de afvaardiging van de Spaanse regering in Barcelona, om de hoek van het populaire Pedrera-gebouw van Gaudí op de majestueuze Passeig de Gràcia. Opnieuw duizenden betogers, opnieuw tientallen politiebusjes. En de vraag én de vrees wat er zal gebeuren, of de brandende barricades weer zullen aanwakkeren.