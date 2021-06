Weer een Nederlander opgepakt voor kindermisbruik in Filipijnen, drie slachtoffertjes gered

Een 57-jarige Nederlander is in de Filipijnen aangehouden op verdenking van kindermisbruik en mensenhandel. De arrestatie vond plaats in de hotelkamer van de man in de badplaats Puerto Galera. Hij was in het gezelschap van drie vrouwelijke slachtoffers van 10, 13 en 14 jaar oud, meldt de politie op Facebook.

Het nationaal onderzoeksbureau (NBI), de Filipijnse evenknie van de Amerikaanse FBI, kwam de Nederlander op het spoor na een tip dat hij met minderjarigen had ingecheckt in een hotel bij het populaire White Beach. De man zou zich ook verdacht hebben gedragen. Op beelden van de arrestatie, waarop alle betrokkenen onherkenbaar zijn gemaakt, is te zien hoe minstens zes speurders van de NBI-regio 4B de hotelkamer binnenvallen terwijl een van de meisjes op een van de twee eenpersoonsbedden zit. De Nederlander - grijs haar, licht kalende kruin, witte korte broek en wit shirt met korte mouwen - zit in een stoel ervoor, staat op, pakt een tas, gaat ook op bed zitten en haalt wat spullen tevoorschijn, ogenschijnlijk op verzoek van de politiemensen.

De meisjes hadden volgens de NBI de Maleisische nationaliteit. De Nederlander vertelde de speurders dat ze zijn nichtjes waren maar na verificatie van de identiteit van de drie minderjarigen, bleek dat hun ouders niet wisten dat ze bij de vijftiger waren. Op latere beelden is te zien hoe een tas van de Nederlander wordt doorzocht. Volgens de politie zijn naast een laptop en USB-stick ook 26.000 Filipijnse pesos (zo'n 449 euro) en 2100 dollar (zo'n 1771 euro) in beslag genomen.

Straffen

De verdachte werd op 13 juni al gearresteerd maar de politie bracht het nieuws pas vrijdag naar buiten. De Nederlander wordt beschuldigd van inbreuken op de Filipijnse wet 7610 die kinderen beschermt tegen misbruik, exploitatie en discriminatie. De wet voorziet gevangenisstraffen en boetes voor overtreders. De boetebedragen gaan naar een fonds van het ministerie van Maatschappelijk Welzijn en Ontwikkeling en worden gebruikt voor de revalidatie van elk kindslachtoffer. ‘Wanneer de overtreder een buitenlander is, wordt hij onmiddellijk na het uitzitten van zijn straf uitgezet en wordt hem voor altijd de toegang tot het land ontzegd’, luidt het in artikel XII.

Puerto Galera ligt zo'n 130 kilometer ten zuiden van de Filipijnse hoofdstad Manila. De badplaats is geliefd bij sekstoeristen en geldt als een centrum van kinderprostitutie.

Niet de eerste

In februari 2020 werd een 53-jarige man uit Dronten aangehouden op verdenking van kindermisbruik in de Filipijnen. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) misbruikte hij in een periode van 22 jaar minstens achttien minderjarige jongens op verschillende plekken in het land. In enkele gevallen zou hij de slachtoffers hebben betaald. De zaak kwam begin vorig jaar aan het rollen toen de vrouw van Van R. een gesprek met haar man over het vermeende misbruik opnam en het geluidsfragment naar een nicht stuurde. Zij ging daarmee naar justitie. Sindsdien zit Van R. vast.

Eind 2019 werd in de Filipijnse stad Talisay in de provincie Cebu een 52-jarige Nederlander uit Friesland gearresteerd op verdenking van kindermisbruik. Hij werd ‘s nachts aangetroffen in het gezelschap van vier meisjes in de leeftijd van 13 tot 16 jaar. Ze zouden tijdens en na de arrestatie hebben verklaard dat de verdachte, naast het naakt laten poseren en het uitvoeren van seksuele handelingen, ook gemeenschap met hen had in ruil voor geld en gadgets, waaronder de nieuwste iPhone. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt Tjerk de R. ervan in een periode van meer dan twintig jaar zeker zestien minderjarige slachtoffers op de Filipijnen seksueel te hebben misbruikt. Dat werd donderdag duidelijk in de rechtbank van Rotterdam waar een korte inleidende zitting diende.

Levenslang

In 2018 kreeg een 70-jarige Nederlander levenslang voor kindermisbruik in de Filipijnen. Hij was in 2015 opgepakt in zijn woning in het land met enkele minderjarigen. Twee meisjes van 10 en 14 jaar - zijn stiefdochters - verklaarden seksueel te zijn misbruikt. Het oudste meisje zei al vijf jaar het slachtoffer van de man te zijn geweest. De Amsterdammer was in 2006 in hoger beroep veroordeeld tot 4,5 jaar cel voor het plegen van ontuchtige handelingen bij lichamelijk en geestelijk gehandicapte kinderen. Op de Filipijnen ging hij op vrijwel identieke wijze te werk: de ontucht gebeurde onder het mom van een therapeutische behandeling.

