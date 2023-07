Weer groep gestrande Nederlanders teruggehaald uit Italië, veel auto's total loss

UPDATE Groot deel Curaçao opnieuw uren zonder stroom

Een groot deel van Curaçao heeft donderdag urenlang zonder stroom gezeten. Volgens het elektriciteitsbedrijf Aqualectra viel vanaf 13.00 uur (lokale tijd) in 70 procent van de wijken de stroom uit als gevolg van kortsluiting in een van de centrales. Het bedrijf meldde rond 18.30 uur (lokale tijd) dat in ongeveer 90 procent van de wijken de stroomvoorziening weer is hersteld en hoopt de problemen in de resterende wijken zo snel mogelijk op te lossen.