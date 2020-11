Weer Nederlandse sekteleider vast in Duitsland: ‘Wrede Wilri’ plaste over zijn slachtoffers

UpdateWeer is in Duitsland een Nederlandse ‘sekteleider’ opgepakt. Een 57-jarige man wordt beschuldigd van verkrachting, mishandeling en vrijheidsberoving van leden van een door hem opgerichte gemeenschap, meldt een woordvoerder van de Duitse rechtbank aan deze site.

De Nederlander, Wilri W., geldt als de ‘spirituele leider’ van het zogenoemde Balance Recovery Life Center in Wesel, in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen. W. heeft de Nederlandse nationaliteit maar is geboren in Duitsland. Volgens een woordvoerder van de rechtbank in Duisburg wordt W. verdacht van 38 strafbare feiten, tussen januari 2016 en juli van dit jaar. Onduidelijk is of de slachtoffers Nederlands of Duits zijn.

De Duitse justitie zegt dat het gaat om onder meer 29 gevallen van lichamelijke mishandeling waarbij slachtoffers zijn bewerkt met voorwerpen van paraplu's tot metalen staven. De ‘wrede goeroe’ Wilri W. zou slachtoffers met het hoofd tegen de muur hebben geslagen, brandwonden hebben toegebracht en hij zou slachtoffers hebben opgesloten in het tuinhuis.

Bloed likken

Ook wordt hij verdacht van vijf gevallen van verkrachting en zou hij sommige slachtoffers hebben gedwongen tot seksuele handelingen bij elkaar en bij hemzelf. Als straf, als ze niet deden wat hij wilde, zou hij over ze heen geplast hebben, laat een woordvoerder van de rechtbank in Duisburg weten aan deze site. Wilri zou zijn slachtoffers zelfs hebben vernederd door ze hun eigen bloed van de grond of muur te laten likken.

Wilri W. is op al 6 augustus gearresteerd. Het onderzoek is al in een vergevorderd stadium. Een van de slachtoffers van W. is 16 jaar. Dat slachtoffer werd ook bij W. thuis mishandeld. W. eiste van zijn volgers dat zij leefden volgens zijn ‘esoterische’ filosofie en deelde straffen uit als dat niet gebeurde. De volgers van W. (onduidelijk is hoe veel) leefden en werkten samen, deels in privéappartementen van W. in Wesel en Hamminkeln. De leefgemeenschap van W. exploiteerde ook enkele restaurants.

Orde der Transformanten

In diezelfde regio, 40 kilometer verderop, werd onlangs de Nederlandse sekteleider Robert B. opgepakt. Hij wordt verdacht van seksueel misbruik van kinderen en verkrachting. Robert B. zou bovendien een vrouw mishandeld hebben en diezelfde vrouw lange tijd van haar vrijheid hebben beroofd. B. was actief in een voormalig klooster bij Goch, net over de grens bij Nijmegen.

Robert B. is de oprichter en grote baas van de Orde der Transformanten, die zichzelf een religieuze beweging noemt. De vrouw die hij vasthield, de 25-jarige Emma, zou zijn vriendin zijn geweest. Zij had echter een minnaar buiten de sekte.

De zaak in Wesel lijkt vooralsnog niets te maken te hebben met de zaak rond de Orde der Transformanten in Goch. De opgepakte Robert B. zit ook nog steeds vast. Ook de Nederlandse politie is betrokken bij die zaak.