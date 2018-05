Weer raamprobleem bij vlucht Southwest

Vriend mishandel­de ober komt naar Nederland: 'Niet voor ruzie, voor feiten'

18:53 De 'vriendengroep' van de in Praag in elkaar geslagen ober Mirek komt naar Nederland om achtergrondinformatie te verzamelen over de verdachten. ,,En dat gaan we inbrengen in de rechtszaak'', zegt Jiri Brych (42 jaar), die in Tsjechië veertien jaar werkte als politieman.