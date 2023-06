Weer rellen in voorsteden Parijs waar agent tiener doodschoot

In Nanterre en andere voorsteden van Parijs zijn in de nacht van woensdag op donderdag weer hevige onlusten naar aanleiding van de dood van Nahel, de 17-jarige jongen die dinsdag in Nanterre werd doodgeschoten door een agent. Net als een nacht eerder werden onder meer auto’s, vrachtwagens en vuilnisbakken in brand gestoken door woedende menigten. Op verschillende plaatsten werden straten opengebroken en barricades opgericht.

De politie is met 2000 agenten ter been in de Parijse voorsteden, 800 meer dan een nacht eerder. De agenten werden met onder meer Molotovcocktails, stenen en vuurwerk bestookt. De politie schoot met rubberen kogels op relschoppers. Politieauto’s werden in brand gezet. In Fresnes, een Parijse voorstad nabij luchthaven Orly, vielen relschoppers de ingang van de lokale gevangenis aan. De politie arriveerde ter plaatse en voorkwam dat relschoppers de gevangenis betraden. Rond 02.00 uur in de ochtend had de politie in de regio 77 arrestaties verricht.

Ook in andere Franse steden was het onrustig en moest de politie optreden. Dat was onder meer het geval in Parijs, Nice en Toulouse.

Nahel zat dinsdagochtend achter het stuur van een auto die werd aangehouden voor een verkeerscontrole door twee motoragenten. Naël gaf gas en reed hard weg. Daarop vuurde een van de twee agenten op de auto en trof de jonge bestuurder dodelijk.

Aanvankelijk beweerde de politie dat een agent had geschoten toen een voertuig inreed op twee motorrijders van de politie. Dat klopte niet. Op een video die op sociale media is geplaatst is te zien dat een van de twee politieagenten de bestuurder van dichtbij onder schot hield, terwijl de auto stilstond. Toen de de auto wegreed, schoot de agent en raakte Nahel in de borst. Eerder was te horen geweest: ,,Je krijgt een kogel door je hoofd.”

De dood van Nahel heeft in Frankrijk veel emoties en losgemaakt. Uiteenlopende nationale figuren, van staatshoofd Emmanuel Macron tot aan de aanvoerder van het Franse voetbalelftal Kylian Mbappé, spraken hun afkeuring uit over het incident. Afgevaardigden en leden van de regering namen woensdagmiddag een minuut stilte in acht in de Nationale Assemblee, als eerbetoon aan de tiener.

De moeder van Nahel heeft opgeroepen tot een stille tocht donderdagmiddag door Nanterre. De tocht moet leiden naar de prefectuur, het kantoor van het bestuur van het departement waar Nanterre de hoofdstad van is.