Wees niet bang voor Brazilianen!

Nederland en België, niemand zweeft zo tussen die landen als Jan Mulder (73). Geboren in Bellingwolde, Groningen, als topvoetballer man van de wereld geworden bij Anderlecht, in Brussel. Nu is hij als voetbalanalist onze vooruitgeschoven post bij de zuiderburen.

Correspondent Mulder, hoe is de stemming daar ten zuiden van Breda?

,,Die gaat naar een klein hoogtepunt. De Belg is van aard een redelijk, bescheiden mens. Ik ben een fan van veel spelers van het Belgische eftal, maar ze hebben de neiging op gezette tijden niet thuis te geven. Dat gebeurde maandag een kwartier lang tegen de Japanners en twee jaar geleden, op het EK tegen Wales, zelfs een hele wedstrijd. Die uitschakeling zit hen nog steeds dwars. De wedstrijd tegen Brazilië is dus een goede gelegenheid om de rollen om te draaien. Moet ook wel. Deze gouden generatie zit op zijn top. Als er verloren wordt, dan blijft het bij overwinningen op Panama, Tunesië en een oefenpotje tegen Engeland. Met zo’n WK kan je de geschiedenis niet in.’’

Is er in België zoiets als een oranjegekte?

,,In Nederland begon dat allemaal ooit met Cruijff, en het ging verder met Gullit, Van Basten en Rijkaard. Hier begint het pas. Er bestaat hier ook nog een trauma van die wedstrijd tegen Wales. Twee jaar geleden, op het EK, kon ik na gewonnen wedstrijden vanaf de studio naar mijn hotel vaak niet doorrijden. Stonden de pleinen vol. Nu nog niet. Maar als ze van Brazilië winnen, zal het anders zijn.’’

‘Het wordt de wedstrijd waarvoor mijn spelers geboren zijn’, zei de Belgische bondscoach. De wedstrijd van hun leven dus.

,,In die uitspraak zit te veel onderdanigheid. De Brazilianen zijn net zo bang als de Belgen. Zij kijken ook naar de Premier League en vergapen zich aan de wereldsterren Lukaku, De Bruyne en Hazard. En dan de keeper, de reusachtige Courtois. En de aalvlugge Dries Mertens, opvolger van Maradona in de Serie A. Brazilië zal het als een eer beschouwen van deze legendarische Rode Duivels te winnen.’’

Op overmatig zelfvertrouwen worden Belgen, in tegenstelling tot Nederlanders, zelden betrapt.

,,Belgen hebben altijd tegen Nederland opgezien. Maar dingen veranderen, hè. Twintig jaar geleden keken de Belgen massaal naar de Nederlandse tv. Nu niet meer. Want nu maken ze zelf ook heel leuke programma’s. De Belgen zijn stukken minder onderdanig geworden. Vergeet ook niet: Oranje heeft ook maar een keer een prijs geworden, een EK’tje.’’

Zal je net zien. Spelen wij met Nederland drie WK-finales zonder te winnen, worden onze buren bij de eerste meteen wereldkampioen. Daar moet je toch niet aan denken.

,,Ik heb dat niet, ik ben geen pure Nederlander meer. Ik zit vijf weken lang op de Belgische tv en dan word je automatisch supporter. Het Nederlands elftal, ik kan daar niet meer naar kijken. Zo slecht. En dan al dat gebabbel over Oranje, bijna hilarisch. Ze hebben nog niet door dat ze tweede- of derderangs zijn geworden.’’

Is het fijn om vijf weken in Brussel te zijn?

,,Als ik even niets te doen heb, loop ik een pleintje op. Dan ben ik gelukkig. Brussel ontroert me. Hier is mijn leven begonnen, hier zijn mijn jongens geboren. Anderlecht is mijn club. Ik ben een Brusselaar.’’

Jan praat graag over voetbal. En veel. En al lang. Noemt zichzelf graag gekscherend de voorzitter van de vereniging van voetbalanalisten. ,,In Villa BvD, met Frits Barend en Henk van Dorp, zijn we ooit begonnen dit soort voetbalpraatprogramma’s te maken en ik was dan de sidekick. Gisteren kreeg ik van iemand een filmpje toegestuurd, een uitzending van twintig jaar geleden in Roquebrune, tijdens het WK in Frankrijk. Daar bespraken we een elleboogstoot die Bergkamp had gekregen. Toen zei Henk van Dorp: ‘Het moet toch makkelijk te regelen zijn dat een scheidsrechter tijdens zo’n wedstrijd naar een monitor loopt om daarna rood te geven.’ Henk van Dorp heeft daar dus twintig jaar geleden de videoref uitgevonden!"

Volledig scherm De Rode Duivels na de 3-2 overwinning op Japan, afgelopen maandag in Rostov, met v.l.n.r. Jan Vertonghen, Marouane Fellaini, invaller Nacer Chadli die de winnende goal maakte, Michy Batshuayi en Toby Alderweireld. © BELGA U bent nogal geliefd onder de Belgen.

,,Ik ben hier een buitenbeentje. Ik denk niet alleen analytisch, ik kijk liever dwars door het spel heen en praat normaal. Ik ben ook geen tactisch genie. Ik ben als voetballer opgegroeid met techniek. Wedstrijden worden gewonnen door techniek. Door tactiek verlies je juist.’’



Dat is vanavond het gevaar voor de Belgen.

,,De kranten staan hier vol met hoe je Neymar moet aanpakken. Het is natuurlijk ook heerlijke gespreksstof. Maar ik ben bang dat de Brazilianen zich minder zorgen maken om de Belgen. Ik vind dit dus het begin van het afwachten. Ga gewoon ontspannen die wedstrijd in!’’

Hoe reageert u bij een winnende Belgische goal in de 89ste minuut?

,,Ik ben geen juicher. Maar ik zit vanavond temidden van vijfhonderd supporters die bij een goal als een zee omhoog gaan, net als de andere analisten. Dan kun je niet blijven zitten. Dan gaat het hoofd achterover en wijs ik met twee vingers in de hoogte.

Waar gaat dit WK eindigen voor de Belgen?

,,Bij Neymar.’’

En als ze vanavond toch winnen?

Korte stilte. ,,Ja, dan worden ze wereldkampioen. Neymar is de laatste klip.’’