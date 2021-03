Weg met losse boxers, vrouwelijke militairen krijgen nu damesondergoed in Zwitsers leger

In een proef die in april start, worden twee sets damesondergoed getest - een lange voor de warmere maanden, een korte voor de koudere. Of het leger ook nadenkt over verschillende vormen en maten, of verschillen in comfort tussen werknemers met een bureaufunctie of soldaten met bepakking, is nog niet bekend.

Het leger van Zwitserland hoopt in een decennium het aantal vrouwen van 1 procent te laten groeien tot 10 procent. ,,De kleding is ontworpen voor mannen, maar als het leger vrouwelijker wordt, zijn er passende maatregelen nodig’’, zegt de christendemocratische politicus Marianne Binder, die zich hard maakt voor het gebruik van damesondergoed in het leger. ,,Ik moet een beetje lachen dat er niet eerder over is nagedacht.” Natuurlijk zijn er urgentere problemen, zegt ze. ,,Maar door de vele positieve reacties realiseerde ik me hoeveel mensen van ‘s ochtends tot ’s avonds uniformen dragen, niet alleen in het leger. Iedereen zegt dat het een kwestie van waardering is.”

Quote Ik moet een beetje lachen dat er niet eerder over is nagedacht Marianne Binder, CVP-politicus

Specifieke behoeften

Legerwoordvoerder Kaj-Gunnar Sievert bevestigt tegen de Zwitserse nieuwssite Watson dat er damesondergoed getest gaat worden. ,,De oude generatie uniformen was niet voldoende afgestemd op de specifieke behoeften van vrouwen”, zegt Sievert. De laatste uniformaankoop vond plaats in de jaren 80. Er zal ook gekeken worden naar gevechtsuniformen, rugzakken en beschermende kledij. ,,Bij de aanschaf van huidige uniformen is net zo belangrijk om naar vrouwen te kijken als naar mannen.”

Sinds 2004 hebben mannen en vrouwen in het Zwitserse leger dezelfde taken.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.