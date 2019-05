Weinig hoop voor 19 vermisten bij ongeluk met rondvaartboot op de Donau

Het ongeluk gebeurde rond kwart over negen op de rivier de Donau in de hoofdstad Boedapest ter hoogte van het parlementsgebouw. Naar verluidt is de rondvaartboot in aanvaring gekomen met een andere rondvaartboot. Het was op het moment van de botsing slecht weer met veel wind en harde regen.

Onderkoeling

Een aantal mensen werden levend uit de sterk stromende rivier gehaald. De temperatuur van het water is 10-12 graden. Allen hebben onderkoelingsverschijnselen, maar maken het naar omstandigheden goed. Er waren vermoedelijk 33 passagiers en 2 bemanningsleden aan boord van het schip. De oudste toerist was een 72-jarige man, de jongste een meisje van zes.

Een grote reddingsoperatie is op gang gekomen, die waarschijnlijk de hele dag gaat duren. Andere boten hielpen daarbij in de duisternis door met hun lichten naar overlevende te zoeken op de plaats waar de boot is gezonken. Duikers zoeken vanochtend met behulp van radars verder naar de vermisten, maar hun werk wordt bemoeilijkt door het hoge waterpeil en de sterke stroming van de Donau. Dat is veroorzaakt door de hevige regenval de afgelopen weken.

‘Very Good Tours’

Volgens een woordvoerder van het rondvaartbedrijf is de 'dubbeldekker’ die vaart onder de naam ‘Hableany’ (Zeemeermin) gezonken. Het is een van de kleinste schepen in de bijbehorende vloot en wordt ingezet voor toeristische rondreizen, georganiseerd door VeryGoodTours.com. De reisorganisatie maakt gebruik van de rederij The Panorama Deck boating company. De Koreanen waren allemaal bezig met een rondreis door Oost-Europa met bezoeken aan Kroatië, Slovenië, Tsjechië en Hongarije voor een avondrondvaart op de Donau. Op het schip is plek voor zestig man.

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in heeft ,,alle diplomatieke middelen” ingezet om te helpen bij de ramp. Volgens Zuid-Koreaanse media zouden duikers van de marine en de kustwacht naar Boedapest worden gestuurd om te assisteren bij het zoeken naar slachtoffers. President Moon bood de nabestaanden van de slachtoffers zijn diepste medeleven aan.

Volgens de rederij waren er geen problemen bekend met het schip en was deze onlangs nog gecontroleerd, aldus woordvoerder Mihaly Toth.

