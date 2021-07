Weinstein uitgeleverd aan Californië voor nieuwe misbruikzaak, kan er 140 jaar bij krijgen

Deense cartoonist Kurt Wester­gaard (86) - bekend van cartoon van profeet Mohammed - overleden

18 juli De Deense cartoonist Kurt Westergaard is op 86-jarige leeftijd overleden. Hij werd in 2005 wereldberoemd door een tekening van de profeet Mohammed met in diens tulband een bom met de islamitische geloofsbelijdenis. Volgens mediaberichten was Westergaard al enige tijd ziek. Hij laat een vrouw en vijf kinderen achter.