Wel schuldig maar geen straf voor fietser die 5-jarig meisje kniestoot gaf

Macron erkent moord en marteling Algerijnse vrijheids­strij­der

1:49 De Franse president Emmanuel Macron heeft dinsdag erkend dat de Algerijnse advocaat en vrijheidsstrijder Ali Boumendjel tijdens de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog in 1957 “in de naam van Frankrijk” is gemarteld en vermoord. De officiële lezing was destijds dat Boumendjel zijn eigen leven beëindigde.