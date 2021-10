Wereldberoemde ontwerper hield brandwonden jaar verborgen: ‘Nu pas in staat om dit te vertellen’

De wereldberoemde modeontwerper Olivier Rousteing is een jaar geleden gewond en verbrand geraakt bij een ongeluk bij hem thuis. Dat heeft hij dit weekend bekend gemaakt op Instagram. ‘Ik voel me nu pas in staat om dit te vertellen’, schrijft hij. ‘Ik heb het te lang verborgen gehouden en het wordt hoog tijd dat jullie het weten.’