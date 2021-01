Wereldleiders in juni tijdens G7-top bijeen in Britse badplaats in Cornwall

Zeker 9000 kinderen overleden in tehuizen Ierse kerken vanwege ‘perverse religieuze moraal’

14 januari In door kerken gerunde tehuizen in Ierland zijn tussen 1922 en 1998 zeker negenduizend kinderen overleden, blijkt uit nieuw Iers onderzoek naar de hoge sterftecijfers onder baby’s in de zogenoemde moeder- en babyhuizen. Ongetrouwde moeders waren decennialang slachtoffer van ‘een verstikkende, onderdrukkende en vrouwonvriendelijke cultuur’. De Ierse regering en Katholieke Kerk gaan in reactie diep door het stof.