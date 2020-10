Wereldwijd bijna half miljoen pasgeboren baby's overleden aan gevolgen luchtvervuiling

Onthoofde Franse docent Samuel Paty zocht juist altijd de nuance op

19 oktober Vader en docent Samuel Paty (47) is vrijdag op brute wijze vermoord in een voorstad van Parijs door een geradicaliseerde jihadist. Zijn dood bracht duizenden Fransen in verschillende steden op de been. Paty’s leerlingen herinneren hem als een man die van zijn beroep hield.