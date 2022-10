Wereldwijde betogingen tegen Iraans regime, ook in Nederland

Honderden mensen waren op de Dam in Amsterdam en op het 18 Septemberplein in Eindhoven op de been om steun te betuigen aan vrouwen in Iran. In Eindhoven ging het in ieder geval om zeker driehonderd mensen, aldus de gemeente. In Den Haag betuigden mensen op het Malieveld hun solidariteit aan de protesten in Iran en Koerdistan.