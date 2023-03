Werkloze vrouw ‘vergeet’ te melden dat ze al 5 jaar op vakantie is: 33.500 euro onterecht ontvangen

Ze was al vijf jaar op vakantie op Tenerife, maar kreeg nog elke maand geld van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), oftewel: de Belgische variant op het UWV. In het Belgische Namen is een vrouw woensdag veroordeeld tot het terugbetalen van ruim 33.500 euro aan onterecht ontvangen uitkeringen. De vrouw uit het Waalse Profondeville was naar eigen zeggen ‘vergeten’ te melden dat ze een nieuw leven was begonnen, maar moet nu 30 jaar lang 100 euro per maand terugstorten.

Voor de arbeidsinspectie was allang duidelijk dat de vrouw België in 2017 had verlaten. ,,Ze had al sinds 2012 geen voertuig meer dat in België stond ingeschreven en het merendeel van haar uitgaven deed ze op Tenerife. Ze keerde slechts zelden terug om haar ouders te bezoeken of om - naar eigen zeggen - sollicitatiegesprekken bij te wonen, aldus de inspectie.

De vrouw verwees in haar verdediging naar een ‘langdurige vakantie‘ op het Spaanse eiland Tenerife. Ze had daar een man ontmoet, met wie ze een leven had opgebouwd, maar ‘vergat’ dat te melden bij de RVA. Hierdoor ontving ze op frauduleuze wijze werkloosheidsuitkeringen over een periode van vijf jaar.

De vrouw moet nu het totale bedrag dat ze heeft ontvangen - 33.491 euro - terugbetalen. Volgens haar advocaat zal dat via een afbetalingsplan gebeuren: 100 euro per maand. Dat wil zeggen dat ze pas over 30 jaar alles heeft terugbetaald. De rechtbank van Namen heeft haar ook een boete van 4800 euro opgelegd, waarvan 2400 met een uitstel voor 3 jaar.

