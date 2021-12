Wetenschappers IJsland rekenen op uitbarsting vulkaan Grímsvötn

De Grímsvötn gaat schuil onder een dikke ijslaag van een gletsjer die aan het smelten is. Door het plotseling in hoog tempo uitstromen van miljoenen liters smeltwater, een verschijnsel dat ‘jökulhlaup’ wordt genoemd, is de ijslaag in de afgelopen tien dagen al tientallen meters ingezakt.



Daarmee is de druk op de vulkaan verlaagd, wat een uitbarsting tot gevolg kan hebben. Dat is onder meer op die manier gebeurd in 2004, al werden er toen ook kleine aardbevingen gemeten en nu niet.