Wetenschappers komen er niet uit: is 18.000 jaar oude puppy een hond of een wolf?

Ook ontdekten ze dat de viervoeter waarschijnlijk zo'n twee maanden oud was toen hij stierf. De doodsoorzaak is (nog) niet ontdekt. Het is opvallend hoe goed het dier al die jaren is geconserveerd door het ijs. Het lichaam verkeert in uitstekende staat. De vacht, neus en in het bijzonder de tanden zijn gedurende de vele duizenden jaren heel goed bewaard gebleven in het permafrost.