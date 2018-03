Wetenschappers ontdekken 'nieuw orgaan' in menselijk lichaam

Als we Amerikaanse wetenschappers mogen geloven dan lopen we al jaren rond met een orgaan waarvan we het bestaan niet kenden. Het gaat om een 'vochtsnelweg' vlak onder onze huid en langs veel organen. De weefsellagen die het vocht transporteren, verklaren mogelijk hoe kanker zich verspreidt door het menselijk lichaam.

Het bestaan van het 'interstitium' zoals de weefsellagen officieel heten, was bekend, maar tot nu toe werd gedacht dat de lagen uit 'dicht' bindweefsel bestonden. De wetenschappers ontdekten dat dit niet zo is en dat de weefsellagen vol compartimenten zitten met minuscule vochtkanaaltjes, schrijven ze in hun bevindingen. Die werden gisteren gepubliceerd in Scientific Reports, onderdeel van het Amerikaanse wetenschapsblad Nature.

'Schokdempers'

Doordat de compartimenten met elkaar in verbinding staan en de weefsellagen ondersteund worden door lagen met sterke eiwitten, hebben ze mogelijk een aparte functie binnen het lichaam. Bijvoorbeeld als schokdempers die voorkomen dat bloedvaten, spieren en lichaamsweefsel in bijvoorbeeld het hart een oplawaai krijgen en scheuren. Of als afvoersysteem van vocht naar de lymfeklieren. In dat geval zou volgens de wetenschappers sprake kunnen zijn van een nieuw orgaan.

Twee maag-darm-leverartsen van het Mount Sinai Beth Israel Ziekenhuis in New York ontdekten de 'vochtsnelweg' bij toeval tijdens een kijkonderzoek in het galkanaal van een patiënt. Ze zagen in de weefsellagen van het interstitium patronen die ze nog niet eerder hadden gezien. Vervolgonderzoek met behulp van lasermicroscopie door een patholoog van de New York University en promovendi, legde de compartimenten met minuscule vochtkanaaltjes bloot.

Gemengde gevoelens

Peter Heeringa, verbonden aan de afdeling Pathologie en Medische Biologie van de Rijksuniversiteit Groningen, reageert met gemengde gevoelens op het Amerikaanse onderzoek. ,,De wetenschappers hebben dankzij de nieuwste techniek heel mooi zichtbaar gemaakt dat je in het interstitium compartimenten met vloeistof hebt. Dat deden ze door vergelijking van de klassieke methode van onderzoek - dood lichaamsweefsel buiten het lichaam onder een microscoop bestuderen - met de nieuwe methode. Daaruit bleek dat de compartimenten bij het klassieke onderzoek in elkaar klappen, waardoor er geen vocht meer in zit. Maar van de weefsellagen als zodanig kenden we het bestaan al."