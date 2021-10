Wetenschappers testen hersenimplantaat bij blinde vrouw: ‘Ik kon weer vormen en letters zien’

Vader bevrijdt dochter (4) en zoon (6) uit huis veroordeel­de pedofiel: ‘Lokte ze met snoepjes

9:03 Twee kinderen van 4 en 6 die in hun wijk aan het spelen waren, zijn door een buur meegelokt met snoep. Een uur nadat ze waren verdwenen, kwamen de ouders de dader op het spoor. "We keken door het raam en zagen hem in ondergoed naast ons dochtertje staan", zegt vader Adam S. (34). Verdachte Marc C. (49) werd eerder veroordeeld voor verkrachting van minderjarigen.