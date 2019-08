Wetsvoorstel VS maakt discriminatie van lhbti's op arbeidsmarkt mogelijk

Update Meerdere agenten gewond bij schietpar­tij Philadelp­hia, verdachte opgepakt

0:28 Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad Philadelphia zijn vanavond meerdere agenten gewond geraakt. Er is sprake van minimaal één schutter die aanhoudend schiet op agenten. Hij is vooralsnog niet overmeesterd, zo laat lokale politie weten op Twitter. Of er ook burgers gewond zijn geraakt is nog niet bekend. Een verdachte is opgepakt, meldt de politie.