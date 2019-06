WHO beschouwt transgender-zijn niet langer als mentale stoornis

Transgender-zijn wordt niet langer meer gezien als mentale stoornis. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bekendgemaakt. Genderincongruentie, de term die de WHO hanteert, wordt verplaatst van het hoofdstuk van de ‘mentale stoornissen’ naar dat van de ‘seksuele gezondheid’.

De wijziging werd opgenomen in de elfde herziening van de International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-11). Dat is een internationaal gehanteerde lijst van ziekten, bijgehouden door de Wereldgezondheidsorganisatie. In ICD-11 wordt genderincongruentie gedefinieerd als ‘een aanhoudende incongruentie tussen het ervaren geslacht van een persoon en het toegewezen geslacht bij de geboorte’. In de vorige versie - ICD-10 - werd dat, in het hoofdstuk ‘mentale- en gedragsstoornissen’, beschouwd als een genderidentiteitsstoornis.

Het besluit om de lijst aan te passen werd in juni vorig jaar door de WHO aangekondigd. Eind mei van dit jaar werd die aanpassing uiteindelijk via stemming goedgekeurd tijdens een vergadering van de WHO in het Zwitserse Genève. De wijziging gaat op 1 januari 2022 van kracht.

Stigma

,,We hebben die wijziging gedaan, omdat we er ons van bewust waren dat het transgender-zijn géén mentale stoornis is. Zolang we die aanpassing niet deden, zorgde dat alleen maar voor stigmatisering”, aldus dr. Lale Say, gezondheidsexpert van de WHO. ,,Daardoor hebben we genderincongruentie verplaatst naar een ander hoofdstuk om stigmatisering te vermijden en er zo ook voor te zorgen dat er tegelijkertijd toegang is tot eventuele noodzakelijke gezondheidsinterventies.”

Met de verandering hoopt de WHO dat meer mensen aangemoedigd worden om naar buiten te komen met hun vaak opgekropte gevoelens en om eventueel zo naar een behandeling te kunnen streven.

‘Wereldwijd bevrijdend effect’

Het is niet de eerste keer dat de International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) een wijziging met betrekking tot seksualiteit heeft toegebracht. In 1990 verklaarde de WHO dat ‘seksuele geaardheid op zich niet als een mentale stoornis moet worden beschouwd'.

De ICD vormt de basis voor wereldwijde gezondheidsstatistieken en -trends, biedt een standaard voor onderzoek en klinische doeleinden en helpt bij het rapporteren en definiëren van ziekten, aandoeningen en andere gezondheidsproblemen.

De lgbt-gemeenschappen juichen de uiteindelijke beslissing toe. ,,Dit is het resultaat van enorme inspanningen van de wereldwijde activisten om aan te dringen op onze menselijkheid. Ik ben blij dat de WHO het ermee eens is dat genderidentiteit geen geestesziekte is”, zei Julia Ehrt, voormalig uitvoerend directeur van Transgender Europe. ,,Tot enkele jaren geleden leek het ons onmogelijk dat genderincongruentie ooit gezien kon worden als géén mentale stoornis.”

Volgens Human Rights Watch zal de verandering wereldwijd een ‘bevrijdend effect’ hebben.