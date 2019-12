WHO: door collectief falen stierven in 2018 meer dan 140.000 mensen aan de mazelen

Van de 140.000 mensen die in 2018 stierven aan de mazelen waren de meesten kinderen onder de vijf jaar.,,Het feit dat uberhaupt één kind sterft aan een ziekte waarvoor een vaccinatie bestaat, is een schande’’, laat Tedros Adhanom Ghebreysus, directeur van de World Health Organization, weten. ,,Het is een collectief falen dat we onze kwetsbare kinderen niet beschermen.’’ Hij stelt dat er wereldwijd moet worden geïnvesteerd in vaccinaties voor alle mensen.

Slachtoffers

Congo, Liberië, Madagascar, Somalië en Oekraïne werden in 2018 het hardste geraakt door de mazelen. In die vijf landen stierven zo'n 120.000 mensen aan de ziekte. Dat is de helft van het totaal aantal doden door de mazelen in dat jaar. De WHO meldt dat arme landen het hardste geraakt worden door de mazelen, maar dat het desondanks een wereldwijd probleem is. Zo stierven in de Verenigde Staten dit jaar meer mensen aan de mazelen dan in de afgelopen 25 jaar ooit gebeurd is. En ook in landen als Tsjechië, Griekenland en Engeland brak de ziekte uit, ondanks het feit dat er al meer dan 50 jaar een effectieve vaccinatie tegen bestaat.