WHO roept hoogste alarmfase uit voor overstromingen Pakistan: ‘Maximale actie vereist’

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft woensdag de hoogste alarmfase afgekondigd vanwege de overstromingen in Pakistan. Alarmfase 3 staat voor noodgevallen waarbij ‘maximale actie’ van de WHO vereist is. Zo’n 6 miljoen mensen zouden dringend behoefte hebben aan humanitaire bijstand.

,,Pakistan had al te maken met meerdere gevaren voor de volksgezondheid, onder meer vanwege corona, cholera, tyfus, mazelen, leishmaniasis, hiv en polio”, aldus directeur-generaal van de WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus woensdag. ,,Door de overstromingen zijn daar nu ook nieuwe uitbraken van diarree, huidinfecties, luchtwegontstekingen, malaria, dengue en meer bijgekomen.”

‘Moesson op steroïden’

In het Aziatische land is sinds juni twee keer zoveel regen gevallen als gebruikelijk. Daardoor staat ongeveer een derde van Pakistan onder water. Vooral in het zuiden en westen zijn weinig droge stukken land te vinden. Het noodweer treft ruim 33 miljoen mensen, ongeveer 15 procent van de Pakistaanse bevolking. Bruggen en wegen zijn vernield en naar schatting 1 miljoen huizen zijn beschadigd of verwoest.

De vele regenbuien, beschreven door de Verenigde Naties als een ‘moesson op steroïden’, hebben al veel slachtoffers geëist. Volgens de meest recente getallen zijn er 1162 Pakistani overleden aan de ramp, en zijn er 3554 gewond geraakt. Naar verwachting loopt dit getal de komende tijd hard op als ook in afgelegen gebieden duidelijk wordt hoe groot de schade is. Het is voor hulpverleners moeilijk ter plaatse te komen door weggespoelde bruggen en wegen. De schade is hoe dan ook immens, met grote gevolgen voor de nabije toekomst.

De schade in Pakistan wordt geschat op 10 miljard euro.

10 miljard aan schade

Pakistan schatte gisteren dat de totale schade aan het land op zou lopen naar zo'n 10 miljard euro. Grote delen van het land zijn voor mens en dier in een levensgevaarlijke poel veranderd. ,,Letterlijk een derde van Pakistan staat nu onder water, dit overstijgt elke limiet, dit overstijgt ook alles wat we in het verleden hebben meegemaakt”, aldus Sherry Rehman, minister van Klimaat. Eerder sprak ze van een ‘aan klimaatverandering gelinkte humanitaire ramp van epische proporties’.

De Verenigde Naties willen voor Pakistan 160 miljoen euro ophalen. Daarmee kunnen 5,2 miljoen mensen worden geholpen met onder meer voedsel, water, sanitaire voorzieningen en zorg. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft 1 miljard dollar toegezegd.

Het Honeymoon Hotel in Pakistan is weggevaagd door de overstromingen. In enkele seconden is het pas gebouwde hotel met de grond gelijkgemaakt: