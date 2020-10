WHO slaat alarm om coronabrandhaard Europa

Europa is het epicentrum van de coronapandemie geworden. Het continent was afgelopen week verantwoordelijk voor bijna de helft van alle besmettingen wereldwijd, en voor een derde van alle sterfgevallen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) slaat alarm over de gebrekkige aanpak en oppert om de grenzen te sluiten.

Het beeld in Europa is onverbiddelijk grimmig. Steeds meer landen melden een recordaantal besmettingen, met Frankrijk voorop, dat zondag voor het eerst ruim 50.000 positieve tests op één dag noteerde. Europa is inmiddels de grens van 250.000 sterfgevallen gepasseerd.

,,Het lijdt geen twijfel dat de Europese regio momenteel een epicentrum van de ziekte is’’, zegt WHO-topexpert Mike Ryan. Hij zegt dat de grenzen binnen de Europese Unie misschien moeten worden gesloten om ‘de hitte uit deze fase van de pandemie te halen’.

Hogere versnelling

Ryan vindt dat Europa heel snel zwaarder geschut in moet zetten in de strijd tegen het coronavirus. ,,Op dit moment lopen we in Europa ver achter dit virus aan. Om het voor te zijn, is een serieuze versnelling nodig in wat we doen.’’

De WHO-deskundige ziet wel dat ziekenhuizen beter in staat zijn om grote aantallen coronapatiënten op te vangen. ,,Maar we zien een groot aantal gevallen, een wijdverspreide ziekte en we zien zeer, zeer hoge besmettingspercentages en een toenemend gebrek aan capaciteit om effectief contactonderzoek te doen. Dat zal de ziekte verder de duisternis in drijven.’’

Het is gevaarlijk de controle los te laten, aldus Ryan. Hij vreest dat het verloop van de ziekte steeds onduidelijker wordt en bestrijding lastiger. De expert roept de Europese landen dan ook op meer maatregelen te nemen.

Spook

,,Veel landen worden de komende weken geconfronteerd met het spook van de lockdowns’’, zegt Ryan. ,,Dat is geen situatie waarin een land in Europa of in de wereld zou willen zitten.’’

Volledig scherm Tedros Adhanom Ghebreyesus © REUTERS

Maria Van Kerkhove, technisch hoofd van de WHO voor Covid-19, wijst erop dat mensen persoonlijk hun verantwoordelijkheid moeten nemen, als ze bijvoorbeeld besluiten om wel of niet naar drukke plekken te gaan of groepsbijeenkomsten uit te stellen. ,,We zijn nog steeds hoopvol dat landen geen nationale lockdown nodig hebben.’’

Solidariteit

WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus riep op om net als in het voorjaar solidariteit te tonen met de medewerkers in de zorg, die ‘nog steeds in de frontlinie staan en een verse golf patiënten op zich af zien komen’.

,,We begrijpen de pandemiemoeheid die mensen voelen, iedereen betaalt daarvoor fysieke en mentale tol”, zei Ghebreyesus tijdens een persconferentie. ,,Vanuit huis werken, onderwijs op afstand, mijlpalen die niet gevierd kunnen worden met vrienden of familie, niet samen kunnen rouwen om geliefden - het is zwaar. Maar we kunnen niet opgeven, we moeten niet opgeven.”

