Whoopi Goldberg zegt sorry voor Holocaust-uitspraken

updateActrice Whoopi Goldberg heeft haar excuses aangeboden voor uitspraken die ze deed in het tv-programma The view . Ze zorgde voor boosheid bij verschillende Joodse organisaties en personen in de Verenigde Staten toen ze zei dat de Holocaust ‘niets met rassen te maken heeft’. Na alle kritiek komt ze vanochtend terug op haar uitspraken. ‘Ik had ongelijk.’

Goldberg kwam onder vuur te liggen bij verschillende Joodse organisaties omdat ze in de talkshow onder meer zei dat het ging om ‘twee groepen witte mensen tegenover elkaar’ en dat je daarom niet kunt spreken van een rassenkwestie. ‘Tijdens de show zei ik dat de Holocaust niet ging om ras, maar om hoe mensen inhumaan kunnen zijn tegen andere mensen. Ik had moeten zeggen dat het om allebei gaat’, reageert de actrice op Twitter op de ophef.

‘Zoals Jonathan Greenblatt van de Anti-Defamation League (ADL) al zei: de Holocaust ging over de systematische vernietiging door de nazi’s van het Joodse volk - dat zij als een inferieur ras beschouwden. Ik had ongelijk’, aldus Goldberg. De ADL is een organisatie die zich inzet tegen Jodenhaat. ‘Joodse mensen van over de hele wereld heb ik altijd gesteund en dat zal nooit stoppen. Het spijt me dat ik mensen pijn heb gedaan’, aldus Goldberg.

Goldberg maakte haar opmerkingen in haar talkshow The view naar aanleiding van een discussie over een boek dat over de Holocaust gaat, Maus. ,,Laten we eerlijk zijn, de Holocaust gaat niet om een rassenkwestie, daar gaat het niet om, nee. Het gaat om hoe mensen inhumaan kunnen zijn tegen andere mensen”, zei Goldberg. Hierop reageerde haar collega Ana Navarro: ,,Maar het gaat om een witte suprematie die Joden zijn gaan vervolgen.”

Volgens Whoopi stak dat anders in elkaar: ,,Het waren twee groepen witte mensen tegenover elkaar, dan kun je niet spreken van een rassenkwestie. Het gaat erom hoe mensen elkaar behandelen, dan maakt het niet uit of je zwart, wit of Joods bent, het gaat om hoe je met elkaar omgaat.”

Goldberg is een van de presentatrices van het programma en zorgde met haar opmerkingen voor geschokte blikken bij haar collega’s. Niet snel daarna volgden er vele boze berichten op sociale media.

David Harris, de ceo van het Amerikaans Joodse Comité, liet weten: ‘Whoopi Goldberg komt met de absurde claim dat de Holocaust niets met rassen heeft te maken. Nazi-Duitsland beschouwde het Joodse volk als een minderwaardig ras en dat is de reden waarom ze alle Joden wilden uitroeien, inclusief mijn familie. Denk hier alsjeblieft nog eens goed over na en kom dan met excuses.”

De Amerikaanse organisatie Stop Antisemitism reageerde eveneens woedend. ‘Zes miljoen van ons zijn vergast, gestorven en vermoord omdat we door de nazi’s als inferieur werden gezien. Hoe durf je ons trauma te minimaliseren!’

