Wie drongen het Capitool binnen? Dit is de Qanon-sjamaan

Op de stoel die normaal gesproken is geserveerd voor de vice-president, zat woensdag in de Amerikaanse Senaat opeens een half naakte, getatoeëerde man met een bontmuts met hoorntjes op zijn hoofd. Hij was een van de leiders van de bestorming van het Capitool. In de VS kennen ze hem als de QAnon-sjamaan, een bekende aanhanger van complottheorieën.

Toen woensdagavond de demonstrerende pro-Trump menigte door de politiecordons brak en het Capitool binnendrong, liep voorop een in oorlogskleuren beschilderde figuur met een enorme muts op. Het was dezelfde man die de afgelopen maanden vaak op de eerste rij stond bij pro-Trump-bijeenkomsten. Het kostte Amerikaanse media dan ook weinig tijd om hem te identificeren: Jake Angeli, de QAnon-sjamaan.



Keer op keer duikt hij op bij bijeenkomsten om zijn liefde voor Trump te verkondigen. Maar ook om te vertellen over QAnon: een beweging van complotdenkers die de afgelopen jaren in Amerika enorm gegroeid is. Hun theorie komt er, heel in het kort, op neer dat er in de VS een Deep State aan de macht is, die voornamelijk bestaat uit Democraten en die zich (onder meer) bezig houdt met satanistisch kindermisbruik.



Donald Trump zou de leider zijn die deze Deep State bevecht en voor het gerecht wil brengen. Jake Angeli is een van de voormannen van de beweging, maar onder de mensen die het Capitool binnendrongen waren meerdere mannen die QAnon-shirts droegen.

Volledig scherm Een man met een QAnon-shirt in het Capitool. © AP

Levensgevaarlijk

De beweging heeft de afgelopen jaren aan invloed gewonnen in de VS. Het leverde een levensgevaarlijke situatie op toen in 2016 een gewapende man een pizza-restaurant in Washington binnenstormde omdat QAnon-aanhangers ervan overtuigd waren dat er in de kelder van het restaurant kinderen werden vastgehouden en misbruikt. Het restaurant bleek helemaal geen kelder te hebben.



President Trump heeft de complottheorie nooit openlijk gesteund, maar de beweging wel omschreven als ‘mensen die van ons land houden'. Amerikaanse media stellen nu dat de chaos van woensdag mede een gevolg daarvan is: de QAnon-beweging zag zich gesteund door de president en kwam naar de plek waar het volgens hem allemaal om te doen was: het Capitool.

Volledig scherm Jake Angeli, de Qanan-sjamaan, in het Capitool. © AFP

Complottheorieën

Angeli komt uit Arizona en werkte daar, volgens Amerikaanse media, onder meer als acteur, voice-over en zanger. Sinds 2019 duikt hij geregeld op bij het Capitool in die staat en schreeuwt hij complottheorieën. In een eerder interview zei hij zich als een sjamaan, een ziener, te verkleden ‘om aandacht te trekken'. Op een Trump-bijeenkomst in Phoenix in februari 2020 droeg hij een bord bij zich met de tekst ‘Q sent me'.



Q is een mysterieus, anoniem persoon dat zijn volgers (de QAnon) van hints over het grote complot voorziet. Bij die bijeenkomst zou hij gezegd hebben: ,,De sneeuwbal is gaan rollen en hij wordt alleen maar groter. We worden mainstream.” Woensdag was die sneeuwbal zo gegroeid en aangesterkt door de woorden van president Trump, dat hij aankwam bij het Capitool in Washington.

