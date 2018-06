Wie maakte mysterieuze Marree Man? Australiër looft beloning uit

Geruchtenmolen

De tekening werd voor het eerst door een piloot gezien en vlak na zijn melding werden anonieme persberichten naar het Marree Hotel gestuurd en krant The Advertiser . In de berichtgeving werd melding gemaakt van 'het grootste kunstwerk ter wereld'. Het gebruik van Amerikaanse termen en de vondst van een plakaat met daarop olympische ringen en de Amerikaanse vlag wezen in de richting van een Amerikaans product. Het werd nooit helemaal duidelijk en de geruchtenmolen draaide op volle toeren. Het werk zou gemaakt zijn door kustenaar Bardius Goldberg uit Alice Springs, door Abiriginals, Amerikanen, het Australische leger. De figuur leek op een Aboriginal die op jacht was met een werpstok. Later zagen mensen gelijkenissen met een borstbeeld van de Griekse god Zeus. ,,Er zijn zoveel verklaringen gegeven", zei Smith tegen ABC Radio Adelaide. Hij onderzocht ze allemaal. ,,De enige die ik niet geloof, is de theorie dat het is gemaakt door buitenaardse wezens."

Toen de tekening in 1998 verscheen, was gps-technologie nog niet beschikbaar voor het grote publiek. Toch gelooft Smith dat bij het maken ervan gebruik is gemaakt van sateliettechnologie. De grote figuur is zeer accuraat. ,,Er zijn geen fouten gemaakt, het is erg professioneel gedaan. Ik zie ook niet in hoe het door één persoon zou zijn gedaan. Je hebt in ieder geval drie of vier man nodig, en dan nog zou het weken duren."