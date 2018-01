'Wie op straat hoer roept, moet zich daarvoor verantwoorden'

Tunesië mag op dit moment dan economisch roerige tijden doormaken, als het aankomt op vrouwenemancipatie in de Arabische wereld blijft het land een pionier. Néziha Labidi, minister van Vrouwenzaken, Gezin en Jeugd is trots op die rol en kijkt uit naar de invoering van nieuwe, verregaande, wetgeving die Tunesische vrouwen moet beschermen tegen alle vormen van geweld.

Ze kan een momentje vrijmaken op haar drukbezochte ministerie in hartje Tunis. Néziha Labidi, die in de jaren 70 talen en rechten studeerde in Parijs en daarna terugkeerde voor een lange carrière in vrouwenrechtenorganisaties, is sinds anderhalf jaar minister. Iedereen in het land kent haar. Samen met de hoogbejaarde president Beji Caid Essebsi (92) is zij het gezicht van een hervormingsprogramma dat zijn weerga niet kent in de Arabische wereld.

Best spraakmakend dat de nieuwe Saoedische heerser toelaat dat Saoedische vrouwen auto's mogen besturen of dat hij hen toegang geeft tot voetbalwedstrijden; het staat in geen verhouding tot de emancipatierevolutie die in Tunesië aan de gang is. Sinds de onafhankelijkheid in 1956 had de toenmalige premier en latere president Bourgiba al het nodige gedaan voor vrouwenrechten. Onder Essebsi en Labidi gaat het allemaal nog veel verder. Zo wordt de wet afgeschaft die moslima's verbiedt te trouwen met niet-moslims, krijgen vrouwen dezelfde erfrechten als mannen (volgens de traditionele religieuze wetgeving zouden zoons twee keer zoveel moeten erven als dochters) en is er wetgeving in de maak tegen huiselijk en ander geweld tegen vrouwen.

Arabische lente

Het komt niet uit de lucht vallen, weet Labidi. De in Tunesië begonnen Arabische Lente (2010) gaf de vrouwenbeweging een enorme steun in de rug.

Volledig scherm Neziha Labidi, de Tunesische minister van Familie- en Emancipatiezaken © RV

,,We zijn sinds 2006 bezig op het ministerie om discriminerende wetten op te sporen. We zijn blij dat er in dit land een democratisch debat is dat te maken heeft met de rechten van de vrouw. We strijden nu tegen alle vormen van vrouwendiscriminatie. Dat valt niet mee, maar het debat is gestart en gaat door. Mensen praten over al dit soort zaken."

Half februari worden de volgende stappen gezet. Dan moeten nieuwe wetten in werking treden die het geweld tegen vrouwen aanpakken. Volgens onderzoek van een staatsinstelling heeft één op de twee Tunesische vrouwen te maken gehad met enige vorm van geweld. De nieuwe wetten zijn ambitieus en pakken van alles tegelijk aan. Van preventie van geweld tot bescherming van slachtoffers. En van veroordeling van daders tot de opvang van vrouwen in 'beschermde huizen'. ,,Een vrouw uitschelden op straat is er straks niet meer bij", zegt een medewerkster van de minister met een knipoog. Ze weet van de problemen op dit terrein in Nederland en elders in West-Europa. ,,Wie hier op straat hoer roept, moet zich daarvoor verantwoorden."

Tenminste, dat is de theorie. De nieuwe wetten in Tunesië vragen nog een hoop uitleg en acceptatie onder de bevolking en bij overheidsinstanties, erkent ook Labidi. Er wordt daarom veel samengewerkt met maatschappelijke organisaties, maar ook met de politie. Bedoeling is dat er speciale rechercheteams komen die vrouwen niet naar huis sturen en feitelijk overleveren aan hun familie (zoals nu nog vaak gebeurt) maar hun klachten serieus nemen en achter de daders aangaan. Een deel van dit programma wordt gefinancierd met geld van de Europese Unie, zoals Europa trouwens veel geld investeert in het opbouwen van democratische instituties aan de overzijde van de Middellandse Zee.

Applaus

Labidi's programma oogst applaus vanuit de westerse wereld en de internationale vrouwenbeweging, maar ze wordt regelmatig verketterd door conservatieve imams. Volgens predikers van de moslimbroederschap in Egypte hebben Tunesische vrouwen tegenwoordig 'te veel rechten om nog een goede moslima te kunnen zijn'.

Labidi, die in haar jonge jaren in Frankrijk aan de zijde van minister Simone Veil streed voor abortuswetgeving in Frankrijk, is er niet erg onder de indruk van de kritiek van conservatieve imams. In Tunesië zit de islamistische Wedergeboortepartij (Ennahda) in de regeringscoalitie en die reageert opmerkelijk terughoudend. ,,Tunesië is in beweging. Alleen imbecielen veranderen niet van mening. Ik kan van mening veranderen. U ook. Volgens alle reacties uit het buitenland beschouwen ze ons als voorlopers. We horen vaak dat we dapper zijn en vrijmoedig. We hebben de steun van de vrouwen in de Arabische wereld. Recent is er een alliantie geboren van vrouwelijke parlementsleden uit de hele Arabische wereld. Wij ontvangen dat soort organisaties hier graag om ze te steunen. Het gaat om hun vrijheid om hun rechten."

En met een glimlach: ,,Het is toch mooi dat we worden beschouwd als model voor de hele Arabische wereld?"

Volledig scherm Tunesische vrouwen demonstreren voor meer rechten. Ze worden gehoord: het land emancipeert in hoog tempo. © EPA