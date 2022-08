Wie verkoeling zoekt in deze Belgische badplaats is gewaarschuwd: ‘Geen ontbloot bovenlijf, anders boete’

Het verbod op ontblote bovenlijven in Knokke-Heist is onderdeel van een hoffelijkheidscampagne. ,,Het hoort gewoon niet in het straatbeeld”, zegt burgemeester Piet de Groote. Met de campagne hoopt de gemeente de overlast in de badplaats te beperken. ,,We willen er alles aan doen om bezoekers te informeren over wat wel en niet mag in Knokke-Heist.”



Zo worden er studenten ingezet om onder meer bij trein- en tramhaltes flyers uit te delen. Ook de markeringen in winkelstraten moeten duidelijk maken dat ontblote bovenlijven niet zijn toegestaan en dat hondenpoep opgeruimd moet worden. Ook moet duidelijk zijn dat je je niet wast in fonteinen of met overdreven snelheid lawaai maakt. Vuilnis hoort in vuilnisbakken.

,,We zagen nooit eerder zoveel afval als deze zomer, vaak op een goede manier opgeruimd, maar even vaak ook niet”, zegt De Groote. Er staan 250 vuilnisbakken op het strand en 140 in toeristische zones. Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert een boete tot 350 euro.

Agressieve muziek

Naast deze regels weert de gemeente Knokke-Heist al twee jaar alle muziek in de strandtenten. Nadat burgemeester Leopold Lippens, de voorganger van De Groote, eerder al dj’s in de ban deed, kwam er in 2020 een algemeen verbod op élke vorm van muziek. ,,Mensen komen naar onze gemeente om te rusten, niet om agressieve muziek te horen”, zei Lippens.

Knokke-Heist is niet de enige Belgische kustgemeente die er dit jaar voor kiest om ontblote bovenlijven in winkelstraten te verbieden. In De Panne en Blankenberge geldt nu al zo’n verbod. ,,Zwemkleding hoort thuis op het strand en niet daarbuiten”, zei het stadsbestuur van Blankenberge vorig jaar na het invoeren van de regels.

Patrouilleren

De boete op een ontbloot bovenlijf ligt in het Italiaanse Sorrento overigens nog een stuk hoger dan in België. Wie zich daar niet aan de regels houdt, riskeert een boete van 500 euro. De burgemeester van de populaire badplaats heeft het verbod uitgevaardigd vanwege het ‘wijdverbreid onfatsoenlijk’ gedrag dat de lokale bevolking van de streek vertoont. Deze zomer zullen politieagenten door de Italiaanse straten patrouilleren om de nieuwe regels te handhaven en - indien nodig - fikse boetes uit te delen.

Badplaatsen met strenge kledingvoorschriften zijn niet nieuw. Barcelona voerde in 2011 een verbod op ‘strandkleding’ in. Wat Italië betreft, introduceerde Lipari, de grootste van de Eolische eilanden van Sicilië, in 2013 een soortgelijke regel nadat inwoners ophef maakten over toeristen die krappe badkleding droegen in het stadscentrum. Tropea, in Calabrië, volgde in 2019. Daar werd ook verboden om op blote voeten door het stadscentrum te lopen. Eerder dit jaar werd bekend dat ook sommige restaurants op Mallorca kledingvoorschriften hebben ingevoerd. Zo willen ze asociaal gedrag van dronken toeristen indammen.

