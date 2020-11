Wie zijn de Bidens? Een gebroken familie, gelijmd door de slimste first lady ter wereld

LIVE | Feest én protest in Amerikaan­se steden, Trump wil niet wijken

23:14 Na vier dagen tellen en wachten is duidelijk wie de nieuwe president van Amerika wordt: Joe Biden. -De Democraat bereidt zijn overwinningsspeech voor. Om 2.00 uur vannacht (Nederlandse tijd) spreekt hij het Amerikaanse volk toe. -Donald Trump zegt dat de verkiezing nog lang niet over is en kondigt meer rechtszaken aan. -In verschillende Amerikaanse steden wordt feest gevierd en is de opluchting groot dat Biden heeft gewonnen. Maar ook Trump-supporters roeren zich. Volg hieronder alle ontwikkelingen in ons liveblog. Lees hier ons vorige blog over de verkiezingen terug.