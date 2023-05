Wielrenner Julian Mertens uit Turnhout in kunstmatige coma na ongeval op training

,,Onze renner liep woensdag bij een ongeval op training meerdere blessures op. Hij werd naar het universitair ziekenhuis van Antwerpen (UZA) overgebracht en werd daar in een kunstmatige coma gebracht om zijn verwondingen beter te kunnen verzorgen”, klinkt het in een persmededeling van Bingoal WB. ,,Nader onderzoek moet nog uitgevoerd worden. Meer details over zijn gezondheidstoestand volgen later.”

Mertens is aan zijn vierde profseizoen bezig, het eerste bij Bingoal WB. De eerste drie jaar van zijn profcarrière bracht hij bij Sport Vlaanderen-Baloise door. Zijn beste resultaten behaalde de renner uit Turnhout vorig jaar met een elfde plaats in Dwars door het Hageland (1.Pro), een dertiende in de Boucles de la Mayenne (2.Pro) en een negende stek in de openingsrit van de Baloise Belgium Tour (2.Pro). Maandag kwam hij nog in actie in de Ronde van Limburg.