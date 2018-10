Wikileaks-oprichter Assange verliest rechtszaak tegen Ecuador

Update + video Lion Air Boeing viel met bijna 600 km/uur uit de lucht

20:56 De verongelukte splinternieuwe Indonesische Boeing met 189 mensen aan boord is met een snelheid van bijna 600 km/uur uit de lucht gevallen en in zee gestort. Dat blijkt uit de laatste data die door het toestel werden verstuurd. Er is geen hoop meer op overlevenden.