Wilde herten dringen bejaardentehuis binnen en zetten boel op stelten

Amerikaan­se burgemees­ter stelt in Facebook­post voor om homo's te vermoorden

5 juni Mark Chambers, burgemeester van het kleine plaatsje Carbon Hill in de Amerikaanse staat Alabama, heeft in een inmiddels verwijderde Facebookpost opgeroepen tot het uitroeien van homo's. In de post haalde Chambers ook uit naar onder andere travestieten en socialisten. De burgemeester heeft na veel wereldwijde ophef over zijn woorden zijn excuses aangeboden.