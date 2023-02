Winnaar megajackpot van 1,35 miljard dollar meldt zich

In de Verenigde Staten heeft de winnaar van de Mega Millions-jackpot van 1,35 miljard dollar - de vierde grootste in de Amerikaanse geschiedenis - zich gemeld. Dat heeft de organisatie woensdag bekendgemaakt. Het nieuws volgt een week na de bekendmaking van de winnaar van de allergrootste prijzenpot ooit.

De winnaar won half januari het enorme geldbedrag met een ticket dat in de staat Maine was verkocht. Afgelopen vrijdag meldde een afgevaardigde van de winnaar zich met het papiertje bij de organisatie. Hij of zij - de winnaar wil namelijk anoniem blijven - koos ervoor om in één keer een geldbedrag te laten uitbetalen, in plaats van het hele bedrag te ontvangen in dertig betalingen over 29 jaar. Het bedrag is dan wel een stukje lager dan wanneer de jackpot verspreid was uitgekeerd: in totaal krijgt de winnaar een bedrag van 723.564.144 dollar mee. Daar gaan nog wel belastingen af, waarna er ruim 498 miljoen dollar overblijft.

Het immense bedrag zal nog deze week worden overgemaakt. ‘De winnaar denkt nu erg goed na over hoe hij deze levensveranderende prijs het best kan gebruiken’, meldt Michael Boardman namens de organisatie die in Maine verantwoordelijk is voor de gokspelen in een verklaring. ,,Ik snap dat als het om zoveel geld gaat, iemand dan anoniem wil blijven. We wensen hen sterkte en hopen dat ze er goede dingen mee doen.’’

Kans van 1 op 302,6 miljoen

Het winnende lot - verkocht in Lebanon, Maine, had de nummers 30, 43, 45, 46, 61, én de gouden megabal 14. De kans om het enorme bedrag te winnen was uitermate klein: 1 op 302,6 miljoen. Ter vergelijking: de kans dat je ooit in je leven door de bliksem geraakt wordt is ongeveer 1 op de 15.300, zo’n 20.000 keer groter dus. De prijs was zo hoog omdat 25 eerdere trekkingen geen winnend lot hadden opgeleverd.

De hoogste jackpot ooit viel in Amerika afgelopen november. Na drie maanden werd een winnend lot getrokken. Het prijzengeld was inmiddels opgelopen tot 2,04 miljard dollar. De winnaar daarvan werd overigens vorige week - drie maanden na de trekking - bekendgemaakt. Edward Castro is de gelukkige. Hij koos ervoor om in één keer 997,6 miljoen dollar uit te laten betalen. Ook daar moeten dan nog belastingen van af worden gehaald.